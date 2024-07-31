Стало известно, сколько может занять развод Бакальчук

Развод основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом может занять годы, заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжительность бракоразводного процесса может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от ряда факторов», — отметил эксперт.

Одним из ключевых факторов является наличие у супругов брачного контракта, подчеркнул Русяев. Если его нет, то развод может затянуться. Камнем преткновения станет совместный бизнес — Wildberries, — который суду потребуется разделить с учетом всех особенностей.

Владислав Бакальчук заверяет, что брачного договора у них с Татьяной не было. Это означает, что при разводе он может претендовать на половину акций компании.

До этого эксперт оценила, как развод владельцев WB повлияет на бизнес.

Ранее стало известно, как раздел Wildberries повлияет на продавцов.