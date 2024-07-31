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Правительство изменило правила льготной ипотеки для IT-специалистов

Льготную IT-ипотеку продлили до 2030 года с новыми условиями

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Антон Денисов/РИА Новости

Правительство России приняло решение о продлении программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее предоставления. Об этом сообщает кабинет министров в своем официальном Telegram-канале.

Согласно информации правительства, с августа 2024 года максимальная ставка по льготной IT-ипотеке будет составлять 6% годовых. При этом максимальная сумма кредита увеличится до 9 млн рублей.

Как отмечается в сообщении кабмина, ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ, что потенциально делает ипотеку еще более доступной для IT-специалистов.

Правительство подчеркивает, что обновленная программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Это решение обусловлено стремлением развивать сферу IT в регионах страны.

Кабинет министров также установил требования к среднему уровню дохода IT-специалистов для получения льготной ипотеки. Согласно этим требованиям, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять 150 000 рублей. Для остальных городов и населенных пунктов этот показатель установлен на уровне 90 тыс. рублей в месяц.

До этого директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году на фоне решения правительства об увеличении лимита по программе до 700 млрд рублей. По его словам, благодаря программе можно ожидать повышения производительности труда и опережающего роста зарплаты во многих направлениях IT.

Ранее эксперт предрек рост ипотечных ставок в августе.

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