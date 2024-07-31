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В России дали добро на открытие филиалов иностранных банков

Госдума разрешила филиалы иностранных банков с ограничениями

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, но с рядом существенных ограничений. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно принятому в третьем чтении документу, зарубежным банкам запрещается проводить операции с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют лишь переводы средств без открытия счетов и операции купли-продажи валюты.

По информации агентства, филиалам иностранных банков также будет запрещено привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать счета в драгоценных металлах и осуществлять доверительное управление средствами и имуществом.

Филиалам не разрешат предоставлять сейфы для хранения документов и ценностей. При этом иностранные банки смогут заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг через свой филиал в соответствии с российским законодательством.

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