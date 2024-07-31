Путин рассказал о росте товарооборота России с Индонезией

Президент России Владимир Путин на переговорах с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что торгово-экономические связи двух стран развиваются успешно. Его слова приводит РИА Новости.

«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней», — сказал Путин.

По его словам, товарооборот между РФ и Индонезия за последние годы вырос в два раза.

Глава государства отметил, что рост товарооборота – хорошая тенденция. Он подчеркнул, что Россия готова и дальше развивать проекты в энергетике с Индонезией и наращивать поставки сельскохозяйственной продукции.

Также Путин отметил позитивную роль, которую должен сыграть договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией.

20 марта Прабово Субианто был избран новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Россия надеется, что новый президент Индонезии начнет проводить самостоятельную политику.

Ранее министр иностранных дел Индонезии захотела брошь как у Захаровой.