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Проблема «грязных юаней» не имеет отношения к России

Экономист Бадалов: термин «грязные юани» используется в Китае давно

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Depositphotos

Определение «грязные юани», активно муссируемое в последнее время, не имеет прямого отношения к России. Об этом в интервью для «Прайм» заявил экономист РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, этот термин используется в Китае уже многие годы для обозначения средств, полученных незаконным путем.

«Понятие «грязные юани» существует в Китае давно и не связано с санкциями против Москвы, как это преподносят многие источники», – пояснил эксперт.

Грязными считаются юани, замешанные в мошенничестве, обмане, хищениях, взяточничестве, неуплате налогов, трансграничных переводах без документов и других противоправных действиях. Народный банк Китая отслеживает всю цепочку транзакций, и если на каком-либо этапе совершалось преступление с деньгами, они получают статус «грязных».

«Если кто-то использовал сомнительные сделки, а затем перевел деньги без формальных оснований, то конечный получатель может столкнуться с заморозкой или изъятием суммы. При этом он может оказаться в цепочке совершенно случайно», – отметил Бадалов.

В числе типичных нарушений – использование криптовалют, запрещенное в КНР, отметил эксперт.

До этого стало известно, что смягчение требований по продаже валютной выручки российскими экспортерами может негативно повлиять на юаневую ликвидность. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что снижение обязательной продажи валютной выручки с 60% до 40% может еще больше ухудшить ситуацию с юаневой ликвидностью.

Ранее власти Китая обеспокоились замедлением экономического роста.

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