Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Государственная дума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарушение данного запрета повлечет за собой ответственность. Ее установят в законодательстве позже.

Согласно закону, продавцы также будут обязаны отказывать в продаже таких напитков, если имеются сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Орган, уполномоченный правительством, определит перечень таких документов.

Кроме того, принятый документ закрепляет право субъектов Российской Федерации своими законами запретить продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами: регулярное потребление этих напитков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 15 мая. За введение такого запрета проголосовали 90% участников опроса в Telegram-канале Володина. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

Ранее ученые назвали опасные последствия употребления энергетиков несовершеннолетними.