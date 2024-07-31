Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать детям энергетики

close
100%
Shutterstock/1take1shot

Государственная дума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарушение данного запрета повлечет за собой ответственность. Ее установят в законодательстве позже.

Согласно закону, продавцы также будут обязаны отказывать в продаже таких напитков, если имеются сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Орган, уполномоченный правительством, определит перечень таких документов.

Кроме того, принятый документ закрепляет право субъектов Российской Федерации своими законами запретить продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами: регулярное потребление этих напитков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 15 мая. За введение такого запрета проголосовали 90% участников опроса в Telegram-канале Володина. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

Ранее ученые назвали опасные последствия употребления энергетиков несовершеннолетними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами