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В Германии потребовали прекратить экономическое противостояние с Россией

Депутат бундестага Дагделен потребовала прекратить экономическую войну с Россией

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Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети X потребовала прекратить экономическую войну с Россией.

Она иронично высказалась о словах министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок по поводу «краха России в третьем квартале» из-за санкционного давления. Бербок говорила об этом еще в 2022 году. Но депутат возмутилась тем, что во втором квартале 2024 года сократился ВВП Германии.

«Когда же закончится эта безумная, эта саморазрушительная экономическая война?» — задалась вопросом депутат.

До этого газета Financial Times писала, что экономика Германии оказалась на грани рецессии после неожиданного сокращения ВВП на 0,1% во втором квартале 2024 года.

Данные статистического ведомства Destatis опровергли прогнозы экономистов, ожидавших роста на 0,1%. Спад вызван падением инвестиций в обрабатывающую промышленность и строительство.

Берлин столкнулся со множеством вызовов, включая проблемы железнодорожной сети, рост цен на энергию после начала СВО, протесты фермеров, слабый спрос из Китая и усиление поддержки правых политических сил.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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