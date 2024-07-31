Глава Красноярского края отметил вклад «Роснефти» в экономику региона

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком Красноярского края. В 2023 году компания перечислила в региональный бюджет более 67 млрд рублей налоговых платежей, или 16% всех поступлений. Такие цифры были озвучены на рабочей встрече губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщила пресс-служба компании.

Участники встречи говорили о том, что Красноярский край является стратегическим регионом присутствия «Роснефти».

В регионе работают крупные дочерние предприятия «Роснефти», среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, а также сервисные, сбытовые и логистические предприятия.

Здесь же реализуется крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике — «Восток Ойл».

По словам Игоря Сечина, дочерние общества компании обеспечивают рабочими местами более 28 тыс. человек в Красноярском крае.

«Планируем, что к концу 2024 года количество сотрудников на наших предприятиях приблизится к 40 тыс.», — сказал он.

Кроме того, «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями края, поддерживает красноярских поставщиков и подрядчиков.

Игорь Сечин сообщил, что в прошлом году «Роснефть» заключила с предприятиями региона договоры почти на 50 млрд руб.

Также речь шла о том, что «Роснефть» оказывает содействие властям региона в вопросах социально-экономического развития, укрепления социальной стабильности.

Компания поддерживает региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на полуострове Таймыр, помогает местным образовательным учреждениям готовить рабочих и инженерных кадров для проекта «Восток Ойл», ведет лесоклиматический проект, который поможет снизить выброс парниковых газов в атмосферу.