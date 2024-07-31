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В России оценили вероятность повышения ключевой ставки в 2024 году

«Ъ»: ключевая ставка ЦБ останется на уровне 18% до конца года

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Алексей Куденко/РИА Новости

Большинство аналитиков не ждут новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Предыдущий консенсус-прогноз предполагал снижение ставки с текущих 18% до 17% во втором полугодии 2024-го.

Сейчас экономисты ожидают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в апреле — июне 2025-го. По их оценкам, к концу следующего года ставка может опуститься до 12%. Прогноз Центробанка предполагает средний уровень ставки в 2025-м на уровне 14-16% годовых.

«Развилка для формирования ожиданий по ставке может сложиться к заседаниям Банка России в сентябре-октябре, так как появятся первые данные о кредитовании после трансформации льготных программ и проект бюджета на 2025–2027 годы», — подчеркнули в ЦЦИ.

На заседании 26 июля совет директоров ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 18% годовых. До этого показатель держался на уровне 16% в течение семи месяцев.

Ранее эксперт раскрыл, как рост ключевой ставки повлияет на рынок аренды.

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