ВВП Германии по итогам апреля — июня сократился на 0,1%, в то время как большинство аналитиков ожидали переход экономики в фазу роста, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Это уже не период засухи, это хроническая слабость роста», — комментирует главный экономист Dekabank Ульрих Катер.

Причин отрицательного роста экономики одного из «локомотивов» Европы несколько. Один из ключевых факторов, по мнению аналитиков, заключается в нежелании бизнеса инвестировать. Так, в июле индекс делового доверия упал до 41,8 с 47,5 месяцем ранее.

Еще одна причина экономического спада в Германии — поведение потребителей. Жители ФРГ по-прежнему довольно осторожны, когда дело доходит до расходов в повседневной жизни и совершения крупных покупок. Это является следствием кризиса и высокой инфляции, отмечают эксперты.

До этого сообщалось, что спад промышленного производства в еврозоне достиг максимума с начала года.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.