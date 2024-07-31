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Кабмин продлил запрет на экспорт бензина на осень

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября

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Maxim Shemetov/Reuters

Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина.

«Чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет <...>. Также принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», — заявил представитель министерства.

На прошлой неделе стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд 2024 года, превысив отметку в 75 тыс. рублей за тонну. Сейчас цена топлива находится вблизи 72 тыс. рублей.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин не планирует запрещать экспорт дизельного топлива.

Ранее российским нефтяникам рекомендовали увеличить загрузку НПЗ из-за высокого спроса на бензин.

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