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Банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года

Банк Японии впервые с 2008 года поднял ставку до 0,25%

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Shuji Kajiyama/AP

Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас показатель находится на максимуме с конца 2008 года. Об этом пишет NHK.

Это уже второе повышение ставки регулятором в текущем году. Первое произошло в марте. До этого японский ЦБ на протяжении многих лет придерживался политики отрицательных ставок.

При этом в Банке Японии допускают дальнейшее повышение ставки в целях борьбы с инфляцией. Рост потребительских цен в стране превышает целевой показатель в 2%. Так, по итогам июня инфляция составила 2,6%.

На прошлой неделе ЦБ РФ повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такое решение было принято, поскольку реализовались все четыре триггера.

Ранее в Банке России сравнили высокую инфляцию с болезнью.

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