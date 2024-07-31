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В России появятся критерии для поиска неиспользуемых участков

ТАСС: собственников земельных участков в России обяжут освоить их в течение трех лет

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Pixabay

Собственников и арендаторов земельных участков в России обяжут освоить их в течение трех лет. Соответствующий закон приняла во втором и третьем чтениях Государственная дума РФ, передает ТАСС.

При этом председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов уточнил, что три года — это максимальный срок для проведения мероприятий по освоению угодий. Освоением земельного участка будет считаться одно или несколько мероприятий, установленных правительством РФ, выполнение которых необходимо для приведения земельного участка в пригодное для использования состояние. Закон может вступить в силу 1 марта 2025 года.

До этого садовод Туманов заявил, что идея обязать дачников осваивать участки за три года может быть опасна.

«Как только мы это сделаем, сразу придут рейдеры и начнут изымать не только брошенные участки, но и все остальные — наши с вами», — сказал Туманов.

Эксперт подчеркнул, что перед принятием такого решения важно его тщательно продумать.

Ранее цены на земельные участки в России выросли на четверть за год.

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