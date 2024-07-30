Бакальчук рассказала о подаче заявления в суд на мужа

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о том, что подала в суд на мужа, соонователя компании Владислава Бакальчука. Об этом предпринимательница рассказала в Telegram-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — написала Бакальчук.

До этого Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее мужу и сооснователю компании Владиславу Бакальчуку.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук опровергла информацию о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее россиян предупредили об изменениях на маркетплейсах.