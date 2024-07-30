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Суд в Москве зарегистрировал иск Бакальчук к своему мужу

Иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу поступил в суд Москвы

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее мужу и сооснователю компании Владиславу Бакальчуку поступил в Савеловский районный суд Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Судов общей юрисдикции города Москвы».

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — сообщается в суде.

Позднее информацию о том, что она подала в суд на своего мужа, подтвердила сама Татьяна Бакальчук в своих социальных сетях.

До этого Wildberries передала свой домен юрлицу ООО «РВБ» — совместной компании маркетплейса и группы Russ.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук опровергла информацию о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее россиян предупредили об изменениях на маркетплейсах.

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