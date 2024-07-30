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Нефть Brent упала до минимума с начала июня

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые c 5 июня

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Martin Meissner/AP

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до $78. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,08% — до $78,2 за баррель. Ранее показатель впервые с 5 июня опускался до $78. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,25%, до $74,86 за баррель.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, отмечают, что нефть марки WTI опустилась ниже $75 за баррель, достигнув самой низкой внутридневной цены с 6 июня. Технические показатели, включая индекс относительной силы, сигнализируют о возможной чрезмерности распродаж после того, как алгоритмы, следующие за трендом, усугубили потери в последние сессии.

Перспективы спроса на сырую нефть остаются неопределенными, поскольку банки, включая Citigroup, снижают прогнозы роста для крупнейшей экономики Азии, а экспортные цены на американскую нефть, направляющуюся в регион, ослабевают. Ожидается, что импорт Китая во второй половине года также будет сдержанным.

На этой неделе ожидается ряд ключевых рыночных данных, включая отчет о запасах нефти в США в среду, который может оценить силу американского летнего сезона. В четверг состоится мониторинговое заседание ОПЕК+. Мнения рынка разделились относительно того, будет ли альянс придерживаться запланированного увеличения добычи в следующем квартале.

Ранее в Венгрии назвали страну, где придумали блокировать российскую нефть.

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