В России изменят правила работы иностранных банков

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы на территории России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Согласно законопроекту, филиалы зарубежных банков смогут предоставлять широкий спектр услуг юридическим лицам. В их числе открытие и ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов, инкассация, кассовое обслуживание, выдача гарантий и поручительств. Кроме того, филиалы получат право на предоставление в аренду специальных помещений и сейфов, проведение лизинговых операций, а также оказание консультационных и информационных услуг.

«Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Банк России», — отмечается в документе. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время зарубежные банки могут работать в России только через дочерние структуры и представительства.

До этого глава Raiffeisen Bank Йоханн Штробль заявил в интервью Bloomberg, что компания ускоряет сворачивание бизнеса в РФ на фоне требований от ЕЦБ.

Ранее в Райффайзенбанке ограничили переводы в долларах США.