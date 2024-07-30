ГД разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой

Госдума в качестве эксперимента разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги с использованием криптовалюты в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон был принят во втором и третьем чтении сразу. Он позволит функционировать механизму ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Регулирующим органом будет выступать Банк России.

Согласно закону, Центробанк сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), а также определять правила ее работы и требования к ее оператору.

Таким образом, с 1 сентября Банк России сможет провести сразу три эксперимента — по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по ее использованию в биржевых торгах и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.

До этого стоимость биткоина впервые за полтора месяца (с 10 июня) превысила $70 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации сообщила, что Россия готовится к легализации расчетов в криптовалютах уже в этом году.