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Экономист дал неутешительный прогноз по ипотечным ставкам

Аналитик Беляев: оснований для снижения ставок по ипотеке в России сейчас нет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Низких ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, уверен экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Его цитирует News.ru.

«Конечно, россияне когда-то увидят низкие проценты по ипотеке. Инфляция вследствие цикличности экономики, может быть путем неблагоприятных условий в конце концов сама угомонится. Это законы развития экономики», — отметил эксперт.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок в стране. По ее словам, этот процесс неизбежен по мере затухания инфляции.

Накануне сообщалось, что эксперты финансового рынка начали сомневаться в эффективности денежно-кредитной политики Банка России в борьбе с ростом потребительских цен.

Ранее эксперт раскрыл, как рост ключевой ставки повлияет на рынок аренды.

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