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Raiffeisen ускорит сворачивание бизнеса в России

Raiffeisen Bank пообещал ускорить сокращение бизнеса в РФ на фоне давления ЕЦБ

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Shutterstock

Raiffeisen Bank активизирует усилия по сокращению бизнеса на территории РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление директора австрийского банка Йоханна Штробля.

«В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сворачивание бизнеса в России», — сказал глава группы.

Сейчас Raiffeisen в России может предоставлять кредитные и платежные услуги только предварительно одобренному списку крупных и международных компаний. Банк не предлагает срочных депозитов и не выплачивает проценты по текущим счетам.

Raiffeisen регулярно подвергается критике за сохранение своих российских операций после событий февраля 2022 года. Попытки австрийской группы репатриировать около €1,5 млрд прибыли посредством сложной сделки с акциями потерпели неудачу в мае после предупреждений от американских и европейских регуляторов. К тому моменту банк работал над продажей или отделением подразделения в течение двух лет. По словам Штробля, усилия продолжаются.

Ранее эксперт оценил последствия прекращения деятельности Raiffeisen Bank в России.

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