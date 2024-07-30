Золото начало терять популярность

Мировой спрос на золото по итогам апреля — июня сократился на 6% по сравнению с показателем за второй квартал 2023 года и составил 929 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Аналитики связывают такой результат с рекордными ценами на драгметалл и одновременно резкой просадкой спроса на ювелирные изделия, продажи которых за три месяца рухнули на 19% и составили 391 тонну, что является минимальным показателем за последние четыре года.

Между тем общий объем предложения золота за квартал вырос на 4%, достигнув 1258 тонн. По данным WGC, это самый высокий показатель за второй квартал с 2000 года.

Мировые центробанки за период нарастили закупки золота на 6% год к году, до 183,4 тонны, что обусловлено необходимостью защиты и диверсификации портфеля.

Ранее американские инвесторы рекомендовали вкладываться в золото, чтобы сохранить сбережения на фоне растущих рисков для доллара.