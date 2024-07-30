В ЦБ сравнили высокую инфляцию с болезнью

Высокая инфляция говорит о болезни российской экономики — она подобна высокой температуре, которая свидетельствует о нездоровье человека, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сегодня нужен более высокий уровень ставок, чтобы охладить избыточный, чисто проинфляционный спрос и вернуть инфляцию к цели. Именно поэтому мы подняли ключевую ставку до 18%», — пояснила Набиуллина.

В минувшую пятницу Банк России впервые за семь месяцев поднял ключевую ставку. Она выросла разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. Такое решение было принято, поскольку реализовались все четыре триггера, заявили в ЦБ. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в текущем году.

Ранее Набиуллина оценила масштаб перегрева российской экономики.