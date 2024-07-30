Эксперты посоветовали вкладываться в золото, чтобы сохранить сбережения

Инвесторы, предсказавшие кризис 2008 года, рекомендуют увеличивать вложения в золото на фоне растущих рисков для доллара США. Об этом пишет Business Insider.

Дэнни Мозес, Портер Коллинз и Винсент Дэниел, прославившиеся благодаря экранизации фильма «Игра на понижение», назвали драгоценный металл лучшей долгосрочной инвестицией. По мнению экспертов, основной причиной для беспокойства является стремительный рост государственного долга США.

«Это слишком быстро», — заявил Коллинз о темпах наращивания задолженности.

Согласно данным Казначейства США, в конце июля 2024 года долг страны достиг рекордной отметки в $35 трлн.

При этом инвестор подчеркнул, что золото превосходит казначейские облигации США «на любом временном отрезке» в истории.

«Я просто не думаю, что американцы имеют достаточно золота в своем портфеле», — отметил Коллинз, добавив, что эта инвестиционная стратегия может принести значительную прибыль в перспективе от 1 до 10 лет.

Цена на золото в 2024 году выросла более чем на 16%, установив новый рекорд в $2465 за унцию, уточняет издание.

Согласно опросу Bloomberg Markets Live Pulse, золото также считается лучшим активом для хеджирования рисков в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как пишет Bloomberg, более 60% из 480 опрошенных экспертов ожидают ослабления доллара, если республиканский кандидат снова станет президентом.

История подтверждает эти опасения: во время предыдущего президентского срока Трампа индекс доллара Bloomberg снизился более чем на 10%, а спотовая цена золота выросла на 50%.

Аналитик JPMorgan Chase & Co Грегори Ширер отмечает, что геополитическая напряженность, растущий дефицит бюджета США и диверсификация резервов центральных банков способствуют росту цен на драгоценный металл.

«Эти факторы, вероятно, сохранятся независимо от исхода выборов, но могут усилиться при сценарии «Трамп 2.0» или просто победы республиканцев», — сказал эксперт.

В начале июля звезда Уолл стрит Джим Роджерс назвал долги американского правительства гигантскими. Как он сказал, сейчас очень плохое время, чтобы быть американским подростком. По словам Роджерса, из-за большого государственного долга молодых людей в США ждет множество проблем.

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