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Эксперт раскрыл, как рост ключевой ставки повлияет на рынок аренды

«Яндекс Аренда»: рынок аренды скоро пополнят нераспроданные вторичные квартиры

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Shutterstock

Продавцы «вторички» могут переориентироваться на долгосрочную сдачу жилья после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

Рост ключевой ставки неизбежно приведет к увеличению средних рыночных ставок по ипотеке и, как следствие, снижению спроса на покупку недвижимости с использованием заемных средств. На этом фоне «вторичка» еще сильнее подешевеет, констатировал руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Некоторые собственники начнут охотней идти на торг и предлагать дисконты, чтобы решить вопрос с продажей, продолжил эксперт. Однако будут и те, кто готовы ждать «своего покупателя». Часть таких продавцов могут начать сдавать квартиры, пока не снизится ключевая ставка и не вырастут цены, заключил он. ‎

Центробанк РФ на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Как это скажется на ставках по вкладам и кредитам, а также курсе рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании аренды к осени.

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