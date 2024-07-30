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Эксперт рассказала, как бизнесу минимизировать риски от повышения налога на прибыль

Финтабло: точная картина финансов поможет бизнесу сократить потери от роста НПО

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«Газета.Ru»

Чтобы бизнес как можно меньше пострадал от повышения налога на прибыль организаций (НПО) в 2025 году, компаниям необходимо иметь точную картину финансов, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела партнерских продаж сервиса Финтабло Екатерина Яхонтова.

Бизнесу следует вести регулярный управленческий учет: отслеживать доходы, расходы и собирать прибыль. На основании данных нужно ежемесячно рассчитывать хотя бы примерный НПО, подчеркнула эксперт. Это можно сделать с помощью специальных сервисов автоматизации финансового учета, добавила она.

«Собственнику важно знать эту сумму заранее, чтобы подготовиться и точно понимать, сколько денег ему нужно будет уплатить государству в конце квартала», — отметила Яхонтова.

В Финтабло также рекомендовали предпринимателям создать резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов и налоговых платежей и разработать долгосрочный финансовый план с учетом возможных изменений в налоговом законодательстве.

Среди других советов — инвестирование в улучшение клиентского сервиса и программ лояльности. Удовлетворенные клиенты будут готовы платить больше, что поможет компенсировать повышение налогов, подчеркнула Яхонтова.

Со следующего года НПО в России вырастет с 20% до 25%. Для IT-компаний введут налог на прибыль в размере 5% (сейчас они освобождены от налога на прибыль). По прогнозам экспертов, в 2025-м эта мера принесет в бюджет дополнительных 1,6 трлн рублей.

Ранее россиянам объяснили, что поменяется в правилах налогового вычета на детей с 2025 года.

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