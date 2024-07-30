Набиуллина назвала срок массового внедрения цифрового рубля в РФ

Массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года в случае его успешного тестирования. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты. Сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года», — сказала она в ходе выступления в Совете Федерации.

По ее оценке, через 5–7 лет цифровой рубль станет привычной частью жизни россиян.

По словам Набиуллиной, нововведение имеет очевидные преимущества: бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для юридических лиц.

17 июля президент РФ Владимир Путин поручил перейти к масштабному внедрению цифрового рубля. Он отметил, что платформа продемонстрировала свою работоспособность. По его словам, с помощью цифрового рубля в стране совершили свыше 27 тыс. переводов и 7 тыс. оплат услуг. Глава государства назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.