Набиуллина рассказала о «серых» схемах после завершения льготной ипотеки

На фоне завершения программы льготной ипотеки вновь расцвели «серые» схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости. Об этом в Совете Федерации заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой передает ТАСС.

«Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. Чего здесь только нет — и рассрочка, и так называемый кешбэк, и очень льготные ставки. Но за этими всеми «завлекаловками» для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутанно», — заявила она.

До этого руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявил, что 20 крупнейших российских банков по итогам первого полугодия выдали 681 тыс. кредитов на 2,8 трлн рублей. Показатель на 16% уступает значению за аналогичный период 2023-го.

Пик выдач пришелся на июнь. Топ-20 банков по итогам прошлого месяца предоставили 92 тыс. кредитов на новостройки, что на 62% превышает майское значение. Общая сумма займов составила 465 млрд рублей (+59% к маю). Скачок спроса наблюдался в преддверии завершения льготной программы.

26 июля Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Как решение регулятора скажется на ставках по вкладам и кредитам, а также курсе рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что спрос на ипотеку в Москве за год упал на четверть.