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Берлин столкнулся с риском рецессии из-за падения инвестиций

Германия оказалась на пороге рецессии после сокращения ВВП во втором квартале

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экономика Германии оказалась на грани рецессии после неожиданного сокращения ВВП на 0,1% во втором квартале 2024 года. Об этом пишет Finacial Times .

Данные статистического ведомства Destatis опровергли прогнозы экономистов, ожидавших роста на 0,1%. Спад вызван падением инвестиций в обрабатывающую промышленность и строительство, сообщает Destatis.

«Инвестиции в оборудование и здания, скорректированные с учетом цен, сезонности и календарных эффектов, в частности, снизились в последнем квартале», — подчеркнули в Destatis.

Берлинское правительство столкнулось со множеством вызовов, включая проблемы железнодорожной сети, рост цен на энергию после начала СВО, протесты фермеров, слабый спрос из Китая и усиление поддержки правых политических сил. Снижение ВВП последовало за ростом на 0,2% в первом квартале. Два квартала подряд со снижением активности определяют техническую рецессию.

Накануне в Эстонии анонсировали новый налог на армию в 2%, средства на который, хотят перенаправить с пособий наименее защищенных слоев населения — малоимущих и пенсионеров так, как они вносят слабый вклад в экономику страны.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.

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