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Поставки электроэнергии из России в Китай обвалились до рекордно низких уровней

Таможня КНР: экспорт электроэнергии из России в Китай за полгода упал на 76%

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Depositphotos

Поставки российской электроэнергии в Китай по итогам января — июня рухнули на 76% год к году, до 465 млн киловатт-часов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни.

Общая стоимость экспорта составила $21,5 млн, что на 75% уступает значению за аналогичный период 2023 года.

Если динамика не изменится, то к концу 2024 года объем закупок российского электричества КНР не превысит и 1 млрд киловатт-часов, отмечают аналитики. Это будет новый антирекорд.

Для сравнения: в 2010–2020 годах среднегодовой объем поставок электроэнергии из России в Китай был на уровне 3 млрд киловатт-часов.

На днях «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

До этого отечественный бизнес столкнулся с проблемами расчетов в юанях. 80% платежей в юанях возвращаются в Россию из-за санкций.

Ранее эксперт сравнил ситуацию с юаневой ликвидностью в России с редким зверем.

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