Эксперт сравнил ситуацию с юаневой ликвидностью в России с редким зверем

Смягчение требований по продаже валютной выручки к российским экспортерам может негативно сказаться на юаневой ликвидности, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим [фактором] для юаневой ликвидности», — отметил экономист.

При этом в последние месяцы принципиальных изменений в юаневой ликвидности не наблюдалось. По словам Пьянова, она продолжает оставаться «редким зверем» в балансе банковского сектора.

В июле правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%. Решение было принято в связи со стабилизацией курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, пояснили в кабмине.

До этого россиян предупредили об опасности кредитов в юанях. Заемщики из-за изменения валютных курсов рискуют столкнуться с более крупными платежами, отметили эксперты.

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