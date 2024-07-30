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Стало известно, на что россияне тратят авиакешбэк

ВТБ: большинство россиян хотели бы получать авиакешбэк рублями

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Shutterstock

Более половины владельцев бонусных карт предпочли бы получать авиакешбэк рублями (59%) или купить за мили другой билет на самолет (57%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Среди наиболее интересных услуг в рамках программ лояльности респонденты также назвали бонусы или мили (68%), доступ в бизнес-залы и возможность регистрации и посадки вне очереди (46%), а также бронирование отелей у партнеров (45%).

Треть опрошенных выбрали вариант повысить класс обслуживания. 13% респондентов переводят бонусы на благотворительность.

Согласно исследованию ВТБ, 63% летающих на самолетах россиян пользуются программами лояльности авиакомпаний. Из них у 41% есть специальная банковская карта.

Участие в опросе приняли 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

До этого были названы самые доступные направления для пляжного отдыха на начало августа. В топ-5 вошли Анапа, Большой Сочи, Абхазия, Хайнань и ОАЭ.

Ранее стало известно, в какую страну россияне стали чаще летать в командировку.

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