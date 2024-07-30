Стало известно, как изменился спрос на ипотеку в России с начала года

Двадцать крупнейших российских банков по итогам первого полугодия выдали 681 тыс. кредитов на 2,8 трлн рублей. Показатель на 16% уступает значению за аналогичный период 2023-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Пик выдач пришелся на июнь. Топ-20 банков по итогам прошлого месяца предоставили 92 тыс. кредитов на новостройки, что на 62% превышает майское значение. Общая сумма займов составила 465 млрд рублей (+59% к маю). Скачок спроса наблюдался в преддверии завершения льготной программы.

Рекордные показатели также демонстрировала ипотека на строительство индивидуальных домов (ИЖС). Выдача достигла максимальных за всю историю 25 тыс. кредитов на 93 млрд рублей.

Выдача ипотеки по госпрограммам в июне составила 137 тыс. кредитов на 658 млрд рублей, что также является рекордом.

Во втором полугодии российский рынок ипотеки ждет охлаждение, прогнозирует Гольдберг. Замедление произойдет на фоне завершения массовой льготной программы, высоких ставок, а также эффекта высокой базы 2023 года, пояснил эксперт.

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