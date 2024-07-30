Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как изменился спрос на ипотеку в России с начала года

ДОМ.РФ: крупнейшие банки в первом полугодии сократили выдачу ипотеки на 16%

close
100%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Двадцать крупнейших российских банков по итогам первого полугодия выдали 681 тыс. кредитов на 2,8 трлн рублей. Показатель на 16% уступает значению за аналогичный период 2023-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Пик выдач пришелся на июнь. Топ-20 банков по итогам прошлого месяца предоставили 92 тыс. кредитов на новостройки, что на 62% превышает майское значение. Общая сумма займов составила 465 млрд рублей (+59% к маю). Скачок спроса наблюдался в преддверии завершения льготной программы.

Рекордные показатели также демонстрировала ипотека на строительство индивидуальных домов (ИЖС). Выдача достигла максимальных за всю историю 25 тыс. кредитов на 93 млрд рублей.

Выдача ипотеки по госпрограммам в июне составила 137 тыс. кредитов на 658 млрд рублей, что также является рекордом.

Во втором полугодии российский рынок ипотеки ждет охлаждение, прогнозирует Гольдберг. Замедление произойдет на фоне завершения массовой льготной программы, высоких ставок, а также эффекта высокой базы 2023 года, пояснил эксперт.

26 июля Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Как решение регулятора скажется на ставках по вкладам и кредитам, а также курсе рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами