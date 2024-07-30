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В Совфеде поддержали новый закон о налоговой политике

Комитет СФ поддержал закон по реализации основных направлений налоговой политики

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Shutterstock

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон по реализации основных направлений налоговой политики РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Совфед рекомендовал верхней палате парламента РФ одобрить закон.

Отмечается, что закон предлагает сократить пороговые требования к участникам налогового мониторинга. В частности, снижаются требования к размеру оборота и активов с 1 млрд до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 млн до 80 млн рублей.

Также ФНС будет иметь доступ к сведениям о многодетных семьях, что позволит им получать налоговые льготы без подачи заявлений. Социальный налоговый вычет можно будет получить за медицинские услуги, оказанные недееспособным детям или подопечным без ограничения по возрасту.

До этого газета «Известия» писала, что из-за увеличения ставки Центробанка под налог с процентов по депозитам подпадут доходы вкладчиков свыше 180 тысяч рублей.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.

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