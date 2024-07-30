Повышение ставки ЦБ повлияет на плательщиков налога с процентов по вкладам

Из-за увеличения ставки Центробанка под налог с процентов по депозитам подпадут доходы вкладчиков свыше 180 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Повышение ставки ЦБ с 16 до 18% на заседании 26 июля повлияет на плательщиков налога с процентов по вкладам. Доход, с которого его не нужно будет платить в 2024 году, составит 180 000 рублей.

По оценке экспертов, лишь небольшое число россиян подпадет под налог, поскольку депозиты на сумму более 1 миллиона имеет всего 3,6% вкладчиков.

Отмечается, что власти РФ планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам.

До этого «Известия» писали, что годовые вклады набирают популярность у населения. От краткосрочных вкладов на срок полгода или менее клиенты банков все чаще стали переходить к более долгим периодам хранения средств.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимальный доход от банковского вклада.