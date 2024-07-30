Венгрия, Россия и Словакия обсудили приостановку транзита нефти через Украину

Представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы продолжаем работать над обеспечением долгосрочной безопасности нашего нефтяного снабжения. Поэтому сегодня утром я снова обсудил ситуацию по телефону с моим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким министром Юрайем Бланаром», — отметил он в публикации.

Сийярто также обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Венгрия рассматривает «возможные правовые и технические решения», чтобы гарантировать стабильность нефтеснабжения, несмотря на введенные ограничения.

Перед этим глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию, используя транзит российской нефти в качестве рычага давления. В ответ советник украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что приостановка транзита нефти не является шантажом, а указанные страны не способствуют мирному процессу на Украине и настаивают только на уступках со стороны России.

Ранее Фицо рассказал, что блокировка Украиной «Лукойла» не коснется интересов РФ.