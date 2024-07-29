Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании

Wildberries передала свой домен ООО «РВБ», совместной компании маркетплейса и группы Russ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Whois+.

Домен Wildberries.ru теперь зарегистрирован на организацию LLC «RVB». Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил РИА Новости смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.

В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук опровергла информацию о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Также стало известно, что РВБ возьмет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Ранее россиян предупредили об изменениях на маркетплейсах.