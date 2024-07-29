Фицо рассказал, что блокировка Украиной «Лукойла» не коснется интересов РФ

Премьер-министр Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что блокировка Киевом поставок нефти российской компании «Лукойл» нанесет ущерб самой Украине, европейским партнерам в лице Словакии и Венгрии и не коснется интересов России.

«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции нанесет ущерб только Украине, Словакии и Венгрии и практически не коснется России», — сказал Фицо.

Он отметил, что если поставки российской нефти через Украину в кратчайшие сроки не будут возобновлены, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод Slovnaft перестанет поставлять нефть, объемы которой покрывают десятую часть украинских нужд.

26 июля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине.

17 июля Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Ранее премьер Словакии предложил Украине решение по транзиту нефти из РФ.