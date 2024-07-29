Стоимость биткоина превысила $70 тысяч

Стоимость биткоина впервые за полтора месяца (с 10 июня) превысила $70 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Сообщается, что рекордный уровень стоимости криптовалюты в $70,07 тыс. был ненадолго зафиксирован в 16:06 мск, однако вскоре уровень цен снизился. По данным на 16:50 мск он составляет $69,46 тыс. и продолжает снижаться.

20 апреля биткоин в четвертый раз в истории провел халвинг.

Размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок (block reward) 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до $200 тыс.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина снова вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до $73 тыс.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву».