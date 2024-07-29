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Стало известно, сколько россиян мечтают о переезде в частный дом

Почти две трети россиян хотят переехать из квартиры в частный дом

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Shutterstock/FOTOGRIN

Около 70% россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом, а каждый десятый планирует сделать это до конца 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Лемана ПРО» (ранее Леруа Мерлен)

Эксперты связывают растущий интерес к загородной жизни с распространением ипотечных программ в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и совершенствованием законодательства. В первом полугодии 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в России превысила 70%.

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 года число возведенных объектов ИЖС увеличится на 8% до 837 тыс., к концу 2025 года - на 15% до 889 тыс., а в 2026 году — на 22% до 944 тыс. В 2023 году в России было построено 774 тыс. объектов ИЖС, из которых 56% — для постоянного проживания, а 44% — дачи. При этом 22% домов россияне построили самостоятельно.

Рост интереса к ИЖС подтверждают и банки. По данным ВТБ, в первом полугодии 2024 года выдано рекордное количество ипотечных кредитов на строительство частных домов — более 380 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

До этого стало известно, что каждый седьмой россиянин проживает в квартире не более 30 кв. м

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