Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Индии обсуждают увеличение минимальной отпускной цены на сахар

Reuters: в Индии обсуждают рост цен на сахар из-за производства спирта

close
100%
Shutterstock

Правительство Индии обсуждает возможность повышения минимальной отпускной цены (MSP) на сахар. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, такое решение может быть принято в ответ на обращение представителей сахарной промышленности страны. Производители настаивают на необходимости увеличения MSP, поскольку стоимость закупки сахарного тростника за последние годы значительно выросла, в то время как минимальная цена остается неизменной с 2019 года.

«Мы изучаем различные сценарии повышения минимальной отпускной цены на сахар, учитывая интересы как производителей, так и потребителей», — заявил секретарь департамента продовольствия и общественного распределения Индии Санджив Чопра.

Представители отрасли утверждают, что повышение MSP позволит им своевременно выплачивать заработную плату миллионам работников, занятых в производстве сахарного тростника, в предстоящем сезоне, который начнется 1 октября.

На прошлой неделе стало известно, что Индия и Россия планируют создать СП по выпуску автомобилей.

Ранее врач рассказала, как бороться с сахарной зависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами