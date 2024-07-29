Власти Индии обсуждают увеличение минимальной отпускной цены на сахар

Правительство Индии обсуждает возможность повышения минимальной отпускной цены (MSP) на сахар. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, такое решение может быть принято в ответ на обращение представителей сахарной промышленности страны. Производители настаивают на необходимости увеличения MSP, поскольку стоимость закупки сахарного тростника за последние годы значительно выросла, в то время как минимальная цена остается неизменной с 2019 года.

«Мы изучаем различные сценарии повышения минимальной отпускной цены на сахар, учитывая интересы как производителей, так и потребителей», — заявил секретарь департамента продовольствия и общественного распределения Индии Санджив Чопра.

Представители отрасли утверждают, что повышение MSP позволит им своевременно выплачивать заработную плату миллионам работников, занятых в производстве сахарного тростника, в предстоящем сезоне, который начнется 1 октября.

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