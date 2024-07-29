Россия обошла Британию в рейтинге промпроизводителей

Великобритания впервые за долгое время покинула десятку стран-лидеров по производству. Об этом сообщает издание The Times.

Согласно последнему рейтингу за прошлый год, Великобритания опустилась на 12-е место, уступив позиции России и Мексике, которые заняли восьмое и седьмое места соответственно. Эксперты связывают это с ростом оборонного производства в России и увеличением китайских инвестиций в Мексику.

По данным организации Make UK, в прошлом году производственный сектор Великобритании обеспечил экономику товарами на сумму £217 млрд ($278 млрд). Основными экспортными направлениями страны остаются США, Германия и Нидерланды.

Ведущим регионом по производству в Великобритании стал северо-запад Англии с объемом £29,5 млрд ($37,8 млрд), за ним следует юго-восток с показателем £26,1 млрд ($33,5 млрд).

Генеральный директор Make UK Стивен Фипсон отметил, что Великобритания – единственная страна среди промышленных лидеров, не имеющая национального плана по производству. При этом производственный сектор Великобритании критиковал предыдущее правительство страны за непоследовательную политику в этой области, отметило издание.

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