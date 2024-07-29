Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты врачам из России

Крупнейшие мировые фармацевтические компании сократили зарплаты российским врачам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчеты компаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM).

Отмечается, что выплаты за участие в научных конференциях, на расходы за поездки и проживание, консультации в 2023 году уменьшили на 16,9%, с 762,9 до 652,6 млн рублей. На это указывают отчеты крупных корпораций как Pfizer, Bayer, Novo Nordisk, Takeda, Gilead, Teva, CSL Behring, Astellas, GSK, Servier.

К примеру, немецкая компания Bayer уменьшила размер выплат российским врачам с 366,6 млн до 230,6 млн рублей. Однако американская Pfizer выплатила на 68,4% больше средств (217,7 млн) по сравнению с прошлым годом. Увеличила размер выплат и французская Servier — с 84,6 до 97,2 млн рублей (+14,8%).

Компании публикуют отчеты о передаче средств специалистам здравоохранения с 2016 года. По словам представителей бизнеса, эта мера позволяет повысить взаимную ответственность и этичность взаимодействия между фарминдустрией и медицинским сообществом, а также послужит интересам пациентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал высокие «подъемные» врачам в новых регионах РФ.