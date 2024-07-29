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Госбанки Китая потребовали от сотрудников вернуть бонусы

В КНР топ-менеджеров обязали вернуть выплаты, превышающие $400 тыс. в год

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Mark Schiefelbein/AP

Китайские государственные финансовые учреждения ужесточают контроль над выплатами сотрудникам, расширяя проверки финансового сектора. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, ведущим менеджерам государственных паевых фондов на материковом Китае предписано вернуть часть годовой зарплаты, превышающую 2,9 млн юаней ($400 тыс.). Это произошло после проверки, проведенной в июне. Выплата бонусов за текущий год также была отложена.

Scrutiny распространилось и на Гонконг. Руководителям подразделений государственной группы Citic, работающим по контрактам с материковым Китаем, также приказано вернуть бонусы. Аналогичные требования получили менеджеры инвестиционного подразделения гонконгского госконгломерата Everbright Group.

Эти меры являются продолжением усиления контроля над государственными финансовыми конгломератами на материке. Теперь scrutiny распространяется на фонды и банкиров, работающих в государственных учреждениях Гонконга, особенно тех, кто работает по контрактам с материком.

Эксперты связывают эти действия с кампанией председателя КНР Си Цзиньпина за «высококачественное развитие» и «общее процветание», который неоднократно подчеркивал важность технологий и производства по сравнению с финансовым сектором.

«Это показывает, что Гонконг из-за тесных экономических связей не будет защищен от финансовых и регуляторных реформ материкового Китая», — отметил Гэри Нг, старший экономист Natixis.

Ожидается, что влияние этих мер почувствуют на себе все подразделения ценных бумаг и паевых фондов государственных финансовых конгломератов. Изначально основной целью были руководители и высокооплачиваемые сотрудники, но теперь scope проверок расширился.

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