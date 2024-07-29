Правительство утвердило новую стратегию развития минерально-сырьевой базы

Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, его слова передает пресс-служба кабмина.

«Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы, а также продлило период планирования в этой значимой сфере на 15 лет – до 2050 года», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что в условиях современных вызовов промышленность страны активно модернизируется: в регионах расширяются заводские мощности, создаются и внедряются передовые технологии, осваивается выпуск большего перечня наукоемкой продукции, которая не производилась в России.

Мишустин в ходе совещания пояснил, что в этой стратегии актуализированы все прогнозные показатели и сценарии ряда основных задач, в том числе открытие новых крупных месторождений, для чего планируется наращивание усилий по комплексному исследованию территорий, особенно в Арктике и на Дальнем Востоке.

В начале июля в Госдуме предложили упразднить зоны территориального развития страны, которые были утверждены в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Россия хочет расширить совместное с Белоруссией производство самолетов.