Минфин не увидел необходимости в финансировании реконструкции НПЗ

Министерство финансов РФ выступило против предоставления государственной поддержки для нового крупного проекта ЛУКОЙЛа по модернизации Волгоградского нефтеперерабатывающего завода на ₽94 млрд. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с позицией ведомства.

Нефтяная компания предлагала получить инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефть для строительства на Волгоградском НПЗ новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций общей стоимостью ₽94 млрд. Проект предполагает выпуск 1,2 млн тонн дизельного топлива и 200 тыс. тонн масел ежегодно.

Однако, по мнению Минфина, поддержка подобной инициативы приведет к дополнительным расходам бюджета, источники компенсации которых пока не определены.

«Предоставление инвестнадбавки новым проектам повлечет расходы, покрыть которые пока негде», — пояснил источник издания.

В то же время правительство уже продлило до 2033 года срок получения действующей инвестиционной надбавки к обратному акцизу (повышающий коэффициент 1,3) для НПЗ, реализующих ранее одобренные проекты модернизации. Но для новых проектов такой субсидии пока не предусмотрено, подытожило издание.

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