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Минфин не увидел необходимости в финансировании реконструкции НПЗ

Минфин отказался субсидировать проект ЛУКОЙЛа по НПЗ в Волгограде

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РИА Новости

Министерство финансов РФ выступило против предоставления государственной поддержки для нового крупного проекта ЛУКОЙЛа по модернизации Волгоградского нефтеперерабатывающего завода на ₽94 млрд. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с позицией ведомства.

Нефтяная компания предлагала получить инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефть для строительства на Волгоградском НПЗ новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций общей стоимостью ₽94 млрд. Проект предполагает выпуск 1,2 млн тонн дизельного топлива и 200 тыс. тонн масел ежегодно.

Однако, по мнению Минфина, поддержка подобной инициативы приведет к дополнительным расходам бюджета, источники компенсации которых пока не определены.

«Предоставление инвестнадбавки новым проектам повлечет расходы, покрыть которые пока негде», — пояснил источник издания.

В то же время правительство уже продлило до 2033 года срок получения действующей инвестиционной надбавки к обратному акцизу (повышающий коэффициент 1,3) для НПЗ, реализующих ранее одобренные проекты модернизации. Но для новых проектов такой субсидии пока не предусмотрено, подытожило издание.

До этого стало известно, что лидером по доступности бензина для населения в Европе вновь стал Люксембург.

Ранее Александр Новак рассказал об обстановке на НПЗ в Туапсе после атаки украинского дрона.

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