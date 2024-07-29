Эксперты рассказали про последствия роста ключевой ставки ЦБ до 18%

Эксперты финансового рынка начали сомневаться в эффективности повышения ключевой ставки ЦБ РФ в борьбе с инфляцией. Об этом пишет издание «Ведомости».

Александр Клещев, управляющий директор инвестиционной компании ЛМС, заявил, что увеличение ключевой ставки практически не влияет на потребительский спрос, разгоняющий инфляцию. По его мнению, этот инструмент монетарной политики перестал работать в новых экономических реалиях.

«Рост спроса обусловлен прежде всего мерами, принятыми правительством после начала СВО. При такой высокой стоимости денег расширение производства в экономике затруднительно», — отметил Клещев.

Эксперт также подчеркнул, что высокая ставка не способна снизить дефицит на рынке труда. По его мнению, Центробанку необходимо искать альтернативные инструменты для борьбы с ростом цен.

Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА, считает, что ЦБ допускает большую устойчивость перегрева экономики.

«Более высокий и длительный перегрев является фактором роста инфляции и прогноза по ней, а значит, и обоснованием ужесточения политики», — пояснил аналитик.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Ранее экономист рассказал о выгоде для россиян от повышения ставки ЦБ.