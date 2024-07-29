В Эстонии хотят ввести новый налог для финансирования армии

Новое правительство Эстонии планирует сократить социальные выплаты малоимущим гражданам из-за их недостаточного вклада в экономику страны. Об этом сообщает издание Postimees.

Кабинет министров во главе с новым премьер-министром Кристеном Михалом рассматривает возможность урезания пособий для малообеспеченных слоев населения. По мнению властей, эта категория граждан вносит слишком слабый вклад в экономическое развитие Эстонии.

Опрошенные Postimees эксперты раскритиковали данную инициативу, назвав ее недальновидной. По их оценкам, такое решение может привести к замедлению темпов экономического роста и ускорению инфляции в стране.

Помимо этого, правительство Эстонии планирует ввести дополнительный всеобщий подоходный налог в размере 2% для финансирования армии. Предполагается, что его будут обязаны выплачивать все граждане без исключения.

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