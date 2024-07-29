Война с Северной Кореей обойдется миру в $4 трлн

Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может обойтись мировой экономике в $4 трлн за первый год, или 3,9% ВВП, что более чем в два раза превышает ущерб Украины от конфликта с Россией. Такие оценки гипотетического сценария приводит агентство Bloomberg.

Вероятность полномасштабной войны между Северной и Южной Кореей очень мала, но она не равна нулю, пишет агентство.

Возрождение партнерства КНДР и России времен холодной войны и новый оборонный пакт между странами добавили еще один риск в мир, уже потрясенный украинским конфликтом и угрозами Китая Тайваню, считает аналитики Bloomberg.

В статье говорится, что Сеул находится в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. В нем проживает около 26 млн человек. На столицу и прилегающие районы приходится 81% производства микросхем в Южной Корее и 34% от общего объема промышленного производства. Эти товары отправляются в Китай, Японию, Европу и США.

Если экспорт электроники из Южной Кореи будет остановлен, это вызовет шок во всей мировой экономике, так как она производит 4% всех электронных компонентов, используемых на заводах по всему миру, и около 40% всех чипов памяти. В 2022 году на долю таких секторов, как электроника и автомобилестроение, в которых полупроводники используются в качестве основного сырья, приходилось 30% ВВП Тайваня, 11% — Китая и 8% — Японии.

Вероятность столкновения на Корейском полуострове в ближайшие годы составляет около 30%, и любое столкновение может перерасти в более масштабный конфликт, заявил занимавший пост спецпредставителя Южной Кореи по ядерным вопросам Ви Сон Лак.

«Я бы назвал это самой серьезной ситуацией со времен распада Советского Союза», — считает он.

В июне КНДР обвинила США, Корею и Японию в создании азиатского НАТО.

Ранее в США назвали возможность поставок российского оружия КНДР невероятно тревожной.