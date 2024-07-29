Россиянам объяснили, что поменяется в правилах вычета на детей с 2025 года

Депутат Государственной думы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о новых правилах, касающихся стандартных вычетов на детей, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Подробностями он поделился в интервью с RT.

Эти изменения значительно повлияют на размер и порядок получения налоговых вычетов для родителей, указал парламентарий.

По словам Чаплина, среди изменений будет увеличение суммы вычета и упрощение процедуры его получения, а также порядок уплаты разницы при более крупных вычетах.

Вычет за второго ребенка вырастет с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. рублей, что обеспечит ежемесячную экономию на налогах. Для третьего и последующих детей сумма вычета увеличится с 3 тыс. до 6 тыс. рублей, что позволит сэкономить 780 рублей в месяц. Вычет за первого ребенка останется прежним — 1,4 тыс. рублей», — отметил парламентарий.

Кроме того, вычет для детей с инвалидностью увеличится на 6 тыс. рублей для опекунов.

С 2025 года вычеты будут доступны для дохода до 450 тыс. рублей в год, вместо нынешних 350 тыс. рублей. Также не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя есть все необходимые данные о детях. Если вычет не был получен через работодателя, то в течение трех лет можно вернуть часть НДФЛ через Федеральную налоговую службу по декларации, уточнил Чаплин.

Ранее Путин потребовал увеличить размер налогового вычета по НДФЛ сдающим ГТО.