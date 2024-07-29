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Лидером по доступности бензина для населения в Европе вновь стал Люксембург

Самый доступный для населения бензин в Европе продается в Люксембурге

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Люксембург снова стал лидером среди стран Европы по доступности бензина для населения в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты свыше 2,5 тыс. литров бензина. На втором месте находится Великобритания с 2,1 тыс. литров. В первую пятерку вошли также Ирландия, Австрия и Нидерланды. Жители этих государств могут купить на свои среднемесячные зарплаты более 1870 литров бензина.

Россия находится в рейтинге на 13-м месте. Россияне в состоянии приобрести на свои среднемесячные зарплаты примерно 1287 литров 95-го бензина.

Последнее место занимает Молдавия, жители которой могут купить лишь 463 литра топлива.

До этого сообщалось, что цена бензина АИ-95 обновила рекорд 2024 года. Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал до 75 296 рублей за тонну.

Ранее владельцы заправок призвали нарастить производство бензина в РФ.

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